Усик - Джошуа: де дивитися чемпіонський бій та прогнози букмекерів

На кону стоятимуть пояси WBA, WBO та IBF в надважкій вазі, якими володіє британець.

У суботу, 25 вересня, український боксер Олександр Усик зустрінеться в чемпіонському поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

Битва відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгема", який розрахований на 60 тисяч глядачів.

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На кону в поєдинку між Усиком та Джошуа будуть титули за версіями WBA, WBO та IBF в надважкій вазі, які належать британському чемпіону. За словами промоутера українця Олександра Красюка, в контракті на бій є опція реваншу, якщо Джошуа програє.

Де дивитися бій Усик - Джошуа

В Україні поєдинок за звання чемпіона світу в надважкій вазі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Щоб подивитися бій, за трансляцію необхідно буде заплатити окремо (формат Pay-per-view).

Для тих користувачів сервісу, у яких вже є підписка "Максимальна" або "Спорт", ціна за перегляд бою Усик - Джошуа становитиме 29 грн, для інших передплатників - 49 грн. Для тих, у кого підписки немає, ціна дорівнює 49 грн напередодні події, а в день бою - 99 грн.

Прогнози букмекерів на бій Усик - Джошуа

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу британському чемпіону. На перемогу Джошуа вони дають коефіцієнт 1.42. На успіх українського боксера - 3.00. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21.00.

На перемогу Джошуа нокаутом можна поставити з коефіцієнтом 2.00, за очками - 3.75. На перемогу Усика суддівським рішенням приймаються ставки з коефіцієнтом 4.00, нокаутом - 7.00.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа висловив серйозні побоювання перед боєм з Усиком.

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