Бенефіс Гармаша: "Динамо" впевнено перемогло у Львові та зберегло відрив від "Шахтаря"

Бенефіс Гармаша: "Динамо" впевнено перемогло у Львові та зберегло відрив від "Шахтаря"

Кияни з оптимізмом підходять до гри з "Баварією".

Київське "Динамо" обіграло львівський "Рух" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився тріумфом "біло-синіх" з рахунком 2:0.

Героєм зустрічі став півзахисник столичного клубу Денис Гармаш. Спочатку він заробив пенальті, який на 29-й хвилині реалізував Віктор Циганков. А через 9 хвилин Гармаш вже сам відзначився голом, встановивши остаточний рахунок у цьому протистоянні.

"Динамо" (25 очок) зберегло лідерство в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Луческу випереджають "Шахтар" на три бали. "Рух" (8 пунктів) залишився на 9-й позиції.

Наступний матч "біло-сині" проведуть 29 вересня на виїзді проти "Баварії" в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. А 3 жовтня "Динамо" в чемпіонаті зіграє проти "Шахтаря".

"Рух" 1 жовтня відкриє 10-й тур УПЛ поєдинком з "Маріуполем".

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