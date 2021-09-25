Через брак водіїв бензовозів у Британії виник брак пального, на черзі – можливий дефіцит продуктів

Через брак водіїв бензовозів у Британії виник брак пального, на черзі – можливий дефіцит продуктів

Брак водіїв може вплинути не лише на постачання пального, а й на доставку продовольства та інших товарів.

У Великій Британії – перебої із постачанням пального. Там – кілометрові черги за пальним та закриття заправок.

Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Усе – через брак водіїв бензовозів, які б доправляли його до станцій. Після виходу Сполученого Королівства з ЄС країну покинули тисячі водіїв-іноземців, а через пандемію нових не встигли набрати. Та й серед місцевих охочих працювати далекобійниками не багато, бо надто складні умови та низькі зарплати.

Брак водіїв може вплинути не лише на постачання пального, а й на доставку продовольства та інших товарів щоденного ужитку. Це вже визнають в уряді і готуються спростити отримання тимчасових віз для щонайменше п’яти тисяч водіїв з-за кордону. Але поки що наполягають, що кризи немає і закликають не скуповувати панічно товари.

Новини світу: у Великій Британії кілометрові черги за пальним

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