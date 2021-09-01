Усик - Джошуа: где смотреть чемпионский бой и прогнозы букмекеров

На кону будут стоять пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, которым владеет британец.

В субботу, 25 сентября, украинский боксер Александр Усик встретится в чемпионском поединке с британцем Энтони Джошуа.

Битва состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма", который рассчитан на 60 тысяч зрителей.

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На кону в поединке между Усиком и Джошуа будут титулы по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, принадлежащие британскому чемпиону. По словам промоутера украинца Александра Красюка, в контракте на бой есть опция реванша, если Джошуа проиграет.

Где смотреть бой Усик - Джошуа

В Украине поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Чтобы посмотреть бой, за трансляцию необходимо будет заплатить отдельно (формат Pay-per-view).

Для тех пользователей сервиса, у которых уже есть подписка "Максимальная" или "Спорт", цена за просмотр боя Усик - Джошуа составит 29 грн, для других подписчиков - 49 грн. Для тех, у кого подписки нет, цена равна 49 грн накануне события, а в день боя - 99 грн.

Прогнозы букмекеров на бой Усик - Джошуа

Букмекеры в предстоящем противостоянии отдают предпочтение британскому чемпиону. На победу Джошуа они дают коэффициент 1.42. На успех украинского боксера - 3.00. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21.00.

На победу Джошуа нокаутом можно поставить с коэффициентом 2.00, по очкам - 3.75. На победу Усика судейским решением принимаются ставки с коэффициентом 4.00, нокаутом - 7.00.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком.

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