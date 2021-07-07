"Придется побить Антона дважды": Усику озвучили сенсационные подробности супербитвы с Джошуа

Александр Красюк заявил, что украинский и британский боксеры могут провести два поединка подряд.
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, поделился подробностями организации боя против британского чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
По его словам, боксеры могут провести два поединка, поскольку соглашение на первый бой будет содержать пункт о реванше в случае поражения британца.
"В контракте на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, потому что он является чемпионом по трем версиям. Для него это было основным условием сделки. Возможно, это связано с опытом дебюта на американском рынке в поединке с Энди Руисом-младшим. Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Думаю, что мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик - Джошуа подряд.
Когда Усик услышал об этом условии, то у него настроение точно не испортилось. Он сказал: "Придется побить Антона дважды", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.
Когда бой Усика против Джошуа?
Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".
Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, другой звездный украинский боксер Василий Ломаченко сделал прогноз на бой Джошуа - Усик.