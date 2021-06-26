Усик - Джошуа: стала известна дата чемпионского супербоя

Поединок, вероятно, состоится в Великобритании.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, назвал дату боя своего клиента против украинца Александра Усика.

"Не хочу сейчас говорить, что мы сделаем официальное заявление на протяжении двух недель. Вам это все уже надоело. Дата боя Усика и Джошуа - 25 сентября", - сказал Хирн в Instagram.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа нашли "копию Усика" для подготовки к поединку с украинцем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку