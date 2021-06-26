Усик - Джошуа: стала відома дата чемпіонського супербою

Поєдинок, ймовірно, відбудеться у Великій Британії.

Едді Гірн, промоутер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа, назвав дату бою свого клієнта проти українця Олександра Усика.

"Не хочу зараз говорити, що ми зробимо офіційну заяву протягом двох тижнів. Вам це все вже набридло. Дата бою Усика і Джошуа - 25 вересня", - сказав Гірн в Instagram.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером. Пізніше WBO анонсувала титульний поєдинок між Джошуа і Усиком.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Джошуа знайшли "копію Усика" для підготовки до поєдинку з українцем.

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