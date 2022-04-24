Арестович о роли Лукашенко в войне РФ против Украины: "Он петляет, как может"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какова роль Беларуси и лично президента Лукашенко в войне РФ против Украины.

По словам Арестовича, который ранее рассказал, какую задачу-максимум касательно окончания войны ставит Украина, Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. С белорусской территории пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Белорусская военная инфраструктура – аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть – полностью использовались против Украины.

Об этом советник главы ОП рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

"Но мы специально не поднимали этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно бездействует, ракеты практически не стреляют. Ну, несколько эпизодических пусков было", — сказал Арестович.

В то же время он отметил, что активно призывал белорусов испортить железнодорожную сеть, и тем самым усложнить жизнь российским войскам. За это в отношении Арестовича в Беларуси даже возбуждено уголовное дело за терроризм.

"А еще белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Я их к этому призывал и на меня в Беларуси возбудили уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призвал. Реально испортили, и очень усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел петлять. И за белорусскую территорию можно больше не беспокоиться", — сказал Арестович.

О самом президенте Беларуси Александре Лукашенко Арестович говорит, что он ведет "сепаратные переговоры с Западом":

"Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет как может, и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел", — отметил советник главы ОП.

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