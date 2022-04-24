Арестович про роль Лукашенка у війні РФ проти України: "Він петляє, як може"

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович розповів, яка роль Білорусі та особисто президента Лукашенка у війні РФ проти України.

За словами Арестовича, який раніше розповів, яку задачу-максимум щодо закінчення війни ставить Україна, Білорусь намагалися втягнути у війну дуже активно. З білоруської території пускали ракети, літала авіація, наступали війська. Білоруська військова інфраструктура - аеродроми, бази постачання, залізнична мережа - повністю використовувалися проти України.

Про це радник очільника ОП розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Але ми спеціально не порушували це питання, тому що ми розуміємо саму Білорусь і дуже чітко розділяємо білоруський народ та білоруську владу. А те, що білоруський народ був проти, ми бачили. Наразі білоруську територію використовують вже дуже мало, практично не використовують. Авіація вже давно не діє, ракети практично не стріляють. Ну, декілька епізодичних пусків було", - сказав Арестович.

Водночас він зазначив, що активно призивав білорусів зіпсувати залізничну мережу, і тим самим ускладнити життя російським військам. За це на Арестовича у Білорусі навіть завели кримінальну справу за тероризм.

"А ще білоруські партизани примудрилися зіпсувати залізничну мережу. Я їх до цього закликав і на мене в Білорусі завели кримінальну справу за тероризм. Але, як бачите, не дарма закликав. Реально зіпсували, і дуже ускладнили життя російським військам. А Лукашенко зумів петляти. І за білоруську територію можна більше не хвилюватись", - сказав Арестович.

Про самого президента Білорусі Олександра Лукашенка Арестович говорить, що він веде "сепаратні переговори із Заходом":

"Білорусь намагалися втягнути у війну дуже активно. Лукашенко петляє як може, і, за нашими даними, активно веде сепаратні переговори із Заходом. Нам і білоруська опозиція про це каже, і західна розвідка. Вони говорять без подробиць, але загальний характер: "Я не винен, він сам до мене прийшов", - зазначив радник очільника ОП.

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