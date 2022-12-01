Синоптики розповіли, як довго в Україні протримається морозна погода

Зима в країні цього року почалася за розкладом.

Морозна погода, яка прийшла до України, протримається щонайменше тиждень.

Про це 1 грудня в ефірі телемарафону повідомив керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Ми бачимо, що в перший день зими початок дійсно зимовий. І така морозна погода, крім півдня нашої країни, протримається щонайменше тиждень, до 10 днів. Морози не дуже сильні, в межах 5-10 градусів вночі, вдень в межах 1-5 градусів. Надалі погодні погоди будуть змінюватися", - сказав він.

Варто зазначити, що синоптикиня Наталія Діденко, заспокоїла українців з приводу "навали" морозів в Україну та зазначила, що 3 грудня перші сильніші морози відступлять.

"Завжди перше міцне похолодання видається нам сильнішим, ніж є насправді, поки ми адаптовуємося. Ще й рвучкий вітер зараз знижує градуси по відчуттях. Звичайно, зима лишень розпочинається, різні періоди ще траплятимуться - і сильніші морози, і їх послаблення... Так, морози ще будуть, так, прийшла зима, так, будемо уважно стежити за прогнозами погоди", - наголосила синоптикиня.

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Нагадаємо, що народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що морозна погода в Україні протримається до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління з "плюсами". Він також зазначив, що перший місяць цієї зими загалом буде теплим. Також, за словами Щедріна, у грудні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

Водночас інший синоптик Володимир Деркач вважає, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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