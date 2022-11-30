Що зміниться від 1 грудня в Україні: соціальні виплати, тарифи на комуналку, на зв'язок, курс долара

На які зміни чекати українцям від 1 грудня 2022 року, що буде з соціальними виплатами, тарифами, субсидіями, читайте в матеріалі ТСН.ua

Зросте прожитковий мінімум

Держбюджетом 2022 передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму від 1 грудня.

Для кожної категорії населення прожитковий мінімум буде різний:

для дітей до 6 років – 2272 грн,

для дітей 6-18 років – 2833 грн,

для працездатних повнолітніх громадян – 2684 грн,

для осіб, які втратили працездатність він становитиме 2093 грн.

Середній показник прожиткового мінімуму зросте становитиме 2589 грн на особу, замість 2508 грн від 1 липня.

Від розміру прожиткового мінімуму визначається розмір всіх інших соціальних виплат, як то пенсій, допомоги по безробіттю, інвалідності, аліменти тощо.

У 2023 році прожитковий мінімум змінюватися не буде.

Зростання пенсій

Відбудеться плановий перерахунок пенсій

Зросте мінімальна та максимальна пенсії за віком до 2 093 та 20 930 грн відповідно.

Підвищаться пенсії незайнятим особам до 70 років із повним страховим стажем, 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Мінімальна пенсія для цієї категорії становитиме 2 500 грн.

Мінімальна пенсія за втратою годувальника-військовослужбовця від 1 грудня не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми, тобто 4186 грн.

Зростуть доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів.

Мінімальна пенсія шахтарів становитиме 6279 грн.

Зростуть мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи це буде 13 604,50 грн, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи - 10 988,25 грн, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи - 7534,80, учасники бойових дій - 4395,30 грн

Підвищення стосується надбавок донорам, ветеранів, жертв нацистських репресій та ін.

Зростуть пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Як зазначають у Пенсійному фонді, розмір підвищення кожного пенсіонера визначається індивідуально, перерахунок здійснюється автоматично.

Що зміниться в нарахуваннях субсидій від 1 грудня

Призначенням та виплатою субсидій на оплату комунальних платежів від грудня 2022 буде займатися Пенсійний фонд України замість органів соцзахисту населення. Передача повноважень відбудеться в електронному режимі без участі громадян.

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Споживачі, які вперше подають заявку на субсидії, щоб отримати її на поточний опалювальний сезон, повинні подавати заявки не пізніше, ніж через два місяці від старту сезону, тобто до 15 грудня.

Отримати субсидії зможуть громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% сукупного доходу домогосподарства. Українці, яким раніше було призначено субсидію, продовжать отримувати виплати через "Укрпошту" або на свої банківські рахунки.

Для нарахування субсидій вперше, можна звертатися до:

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП),

до уповноважених посадових осіб місцевих органів влади,

сервісних центрів Пенсійного фонду, особисто чи поштою.

Якщо не має можливості зробити це особисто, документи можна подавати в електронному вигляді:

на порталі Дія,

через електронний кабінет користувача на порталі ПФУ,

на сайті Міністерства соціальної політики України.

Що буде з тарифами на оплату комунальних послуг

Верховна рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду, тому основні тарифи змінюватись не будуть.

Тарифи на світло

Ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінною до 31 березня 2023 року:

1,44 грн за кВт-год за весь спожитий обсяг до 250 кВт-год.,

1,68 грн за кВт-год. у разі споживання понад 250 кВт-год.

Тарифи на газ

Вартість послуг газопостачання для побутових споживачів залишиться такою як самою, як була до 24 лютого 2022 року. У випадку річного контракту, встановлений у ньому тариф діятиме весь період воєнного стану та ще 6 місяців після.

Тариф "Нафтогаз України" для населення зберігається на рівні 7,96 грн/куб, не зміняться тарифи на розподіл газу та операторів ГРС.

Тарифи на опалення

Ціни на газ для виробників тепла (ТЕС) зафіксовано до 30 квітня 2023 року, що дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду для побутових споживачів

Тарифи на воду

Тарифи на воду у різних регіонах різні, вони також залишаються незмінними.

Що зміниться для водіїв

Від 14 грудня 2022 року почнуть діяти нові правила оформлення та перереєстрації для автомобілів. Зробити це можна буде у сервісному центрі МВС, або онлайн через застосунок Дія або Електронний кабінет водія. Таким чином можна буде замовляти номерні знаки на автівку.

Зростуть тарифи від "Київстару"

Від 1 грудня для абонентів "Київстар" почнуть діяти нові тарифи. Зміни торкнуться тих тарифів, які не змінювались 2 або більше років.

Для контрактних абонентів зміниться абонплата в таких тарифах, як "Київстар 4G", "Smart", "Безлім" та інші тарифи.

Стануть платити більше передплачувані абоненти у яких були такі тарифи:

"Безлім Соцмережі",

"Спілкування без меж",

"Київстар Комфорт 2018" та інші.

За 7 днів до зміни тарифу абоненти отримають SMS-повідомлення

Прогноз курсу долара на грудень 2022 року

На думку голови аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, ситуація з курсом буде залежати від подій на фронті та ступеня руйнування енергетичної інфраструктури. За його прогнозами долар у грудні буде коштувати приблизно стільки ж, як і зараз.

"Якихось серйозних факторів, які б говорили про ослаблення гривні, поки немає. Тому, я думаю, що так і буде – до 40 гривень".

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