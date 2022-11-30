З кого брав приклад Путін під час вторгнення в Україну: думка генерала СБУ

Керівництво Росії при плануванні повномасштабного вторгнення в Україну використовувало таку саму тактику, що й СРСР у 1968 році при введенні військ до Чехословаччини.

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі каналу "Freeдом".

За його словами, РФ виявилася абсолютно не готовою до тривалої війни.

"Ми вже розуміємо, що із самого початку відбувалося. Вони взяли стару тактику, яка була використана при введенні військ до Чехословаччини у 1968 році, і просто копіювали цю військову операцію", — заявив генерал-майор запасу СБУ.

Ягун навів приклади таких запозичень:

"Там починаючи від знаків на бойовій техніці і закінчуючи зверненням до військовослужбовців, щоб вони або взагалі не брали участі у бойових діях, або переходили на бік ворога. Навіть використання аеродрому, який міг бути для них базою, як у нас у Гостомелі – така ж сама тактика була у Чехословаччині".

Як відомо, вторгнення військ СРСР до Чехословаччини відбувалося з 21 серпня до 11 вересня 1968 року. Метою Радянського Союзу було повалення чехословацького уряду та припинення ліберальних реформ у республіці – так званої Празької весни. У ході вторгнення було вбито понад 100 і поранено понад 500 громадян Чехословаччини, у переважній більшості мирних жителів. Внаслідок військової операції Чехословаччина де-факто стала окупованою країною. Війська СРСР, до 130 тис. осіб, залишалася в республіці до 1991 року.

Нагадаємо, раніше ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, куди подівся російський терорист Ігор Гіркін і яке завдання він отримав від ФСБ.

Також Віктор Ягун розповів, від кого російський диктатор Володимир Путін успадкував традицію заводити собі двійників.

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