"Путін віддав наказ": військовий експерт розповів про плани окупантів на Донбасі

Російські війська наступатимуть на Донбасі, щоб виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Окупанти посилають уперед мобілізованих, за якими йдуть боєздатні частини, виведені з-під Херсона, а також кадировці та найманці ПВК "Вагнер".

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в ефірі каналу "Freeдом".

"Все говорить про те, що поточний наступ російських військ йтиме саме на Донбасі, тому що Володимир Путін вже давно віддав наказ і постійно його відновлює — треба захопити всю Донецьку область та витіснити війська ЗСУ з тих районів Луганської області, які були звільнені у вересні-жовтні. Це першорядне завдання російських військ. Під Донецьк, на всю лінію зіткнення від Соледара до Вугледара, стягуються і перекидаються війська, які були вивільнені Росією з-під Херсона, зокрема елітні частини, десантники тощо", — повідомив експерт .

При цьому Федоров зазначив, що частини, вивільнені з-під Херсона, досить сильно пошарпані.

"Більшість з них перебували на правому березі протягом кількох місяців, деякі навіть з квітня. Тому їхня боєздатність далеко не в кращому стані. Тим не менш, їм не дають можливості відновитися, прийти до тями, якимось чином відновити техніку, боєздатність тощо. Ці частини накачують мобілізованими, які мають виконувати роль гарматного м'яса. Їх будуть кидати і вже кидають у першу шеренгу, вони йдуть в атаку, там гинуть".

За його словами, за мобілізованими йдуть більш-менш підготовлені штурмові підрозділи, а потім вагнерівці та кадировці, які виконують роль загороджувальних загонів і не дозволяють російським військовослужбовцям тікати з поля бою.

"Найголовніше завдання, яке стоїть перед російськими генералами — зараз зібрати в єдиний кулак всі ці різнорідні сили. Деякі, як ми знаємо, досить боєздатні. Я маю на увазі десантників і деякі мотострілкові частини, які були виведені з-під Херсона. Окрім того, є частини та з'єднання, в яких велика кількість мобілізованих, та їхня боєздатність перебуває під сумнівом", — заявив військовий експерт.

Федоров додав, що частини з низькою боєздатністю окупанти кидатимуть у бій першими:

"Така тактика російських військ — щоб розкрити вогневі точки противника, тобто Збройних сил України. Якщо такий натовп йде в атаки слідом за невеликою кількістю бронетехніки, можна зрозуміти, звідки по них ведеться вогонь. Це називається розкрити опорні точки оборони, потім завдати по них артилерійського удару, а потім кинути в бій добре підготовлені частини".

Нагадаємо, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі. Президент Володимир Зеленський регулярно відзначає Бахмутський напрямок як один із найскладніших. Президент сказав, що командування РФ день у день протягом місяців жене туди людей на смерть. За його словами, місто стало передовим фронтом, а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

Збройні сили України звільнили десятки населених пунктів на півночі Донецької області, зокрема міста Лиман та Святогірськ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти "імітують" захоплення Бахмута — говорять про успіхи на цьому напрямку, щоб виглядати "переможцями" хоч десь.

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