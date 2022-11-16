Окупанти перекинули війська з-під Херсона на Донбас: експерт повідомив деталі

Росія перекинула на Донбас війська, які відступили з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили натиск окупантів на східному напрямку.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі каналу Freedom.

"Цей бойовий корпус був випущений з правого берега на лівий. Будемо ставити питання після перемоги тому в політичному керівництві, хто допустив цей вихід. 15 тисяч людей пішли з правого берега на лівий. Йшли протягом двох тижнів під розповіді, що там готується пастка, що 40 тисяч на правому березі. Там практично нікого не було, вони пішли", - наголосив Світан.

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За його інформацією, окупанти пішли переважно до Маріуполя.

"Зараз у Маріуполі проводять доукомплектування цього корпусу, це 15 тисяч переважно ВДВшників, сил морської піхоти, спеціальних операцій та частин головного управління розвідки міноборони РФ. Це бойові штурмові частини, їх починають перекидати на схід країни. Вони почали заходити, починаючи від Вугледара, і найімовірніше, дійдуть до Лисичанська. Це невеликий підрозділ за кількісним складом, але він бойовий за своєю якістю. Вони посилять бойовий потенціал на східному фронті в районі Донбасу", - заявив військовий експерт.

Як розповів Світан, нині існує кілька гарячих точок:

"Це район Вугледара, Павлівка - дуже потужні бої там йдуть, завдання №1 у цього корпусу, зокрема, взяти Павлівку, вийти на Вугледар, запобігти нашому майбутньому наступу на Волноваху з-під Вугледара і зайти в тил нашого Мар'їнського угруповання. Наразі великі бої йдуть у районі Авдіївки, стоїть завдання, зокрема цьому корпусу, відсунути кілометрів на 30 від Донецька лінію фронту. І ті завдання, які виконують ПВК "Вагнер" у районі Бахмута та Соледара – ніхто їх не зняв".

За його словами, окупанти завдяки підкріпленню "посилюють нині тиск на наші війська, хлопці витримують вже в 2-3 рази більше вогневе навантаження, ніж було до виходу цього підрозділу з правого на лівий берег".

Нагадаємо, за даними Сил оборони півдня, російські окупанти на Херсонщині відступають на 15-20 км вглиб від облаштованих позицій на лівому березі Дніпра. Таким чином росіяни тікають від обстрілів ЗСУ, однак українські захисники беруть під вогневий контроль шляхи постачання техніки та боєприпасів ворога.

Окупанти оголосили про перенесення своєї "столиці" з Херсона до Генічеська.

Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, як Сили оборони звільнятимуть лівий берег Херсонщини і куди наступатимуть далі. За його словами, українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона, а спробує наступати до узбережжя Азовського моря в Запорізькій області.

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