Картопля, запечена з вином і розмарином: італійський рецепт

Цю страву можна подавати на гарнір до м'яса та риби, але аромати вина, часнику та розмарину створюють неповторну комбінацію смаків, гідну бути поданою як окрему страву. Так що якщо ви не їсте м'яса, цей рецепт вас точно зацікавить.

Cкладники

картопля — 1 кг очищеної та нарізаної кубиками

часник — 2 зубчики розрізати навпіл або на четвертинки

олія — 3 ст. л.

розмарин — 2 гілочки

чебрець — 3 гілочки

морська сіль

чорний перець великого помелу

біле сухе вино — 20 мл

Підготування

Почистіть картоплю і наріжте кубиками.

Почистіть часник і розріжте на четвертинки.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 °C

Помістіть картоплю та часник у форму для запікання, налийте туди олію. Посипте розмарином, чебрецем і приправте сіллю та перцем. Акуратно перемішайте та полийте вином.

Запікайте до години, кілька разів перевернувши, поки картопля не стане золотистою, м'якою і липкою і не вбере всю рідину.

Викиньте трави та прикрасьте свіжим розмарином. Подавайте одразу.

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