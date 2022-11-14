Картофель, запеченный с вином и розмарином: итальянский рецепт

Это блюдо можно подавать на гарнир к мясу и рыбе, но ароматы вина, чеснока и розмарина создают неповторимую комбинацию вкусов, достойную быть поданной в качестве отдельного блюда. Так что, если вы не едите мяса, этот рецепт вас точно заинтересует.

Ингредиенты

картофель - 1 кг очищенного и нарезанного кубиками

чеснок - 2 зубчика, разрезать пополам или на четвертинки

масло - 3 ст. л.

розмарин - 2 веточки

тимьян - 3 веточки

морская соль

черный перец крупного помола

белое сухое вино - 20 мл

Подготовка

Почистите картофель и нарежьте его кубиками.

Почистите чеснок и разрежьте его на четвертинки.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C

Поместите картофель и чеснок в форму для запекания, налейте туда масло. Посыпьте розмарином, тимьяном и приправьте солью и перцем. Аккуратно перемешайте и полейте вином.

Запекайте до часа, пару раз перевернув, пока картофель не станет золотистым, мягким и липким и не впитает всю жидкость.

Выбросьте травы и украсьте свежим розмарином. Подавать немедленно.

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