Картофель, запеченный с вином и розмарином: итальянский рецепт

Картофель, приготовленный по этому рецепту, по вкусу напоминает баранину.
Это блюдо можно подавать на гарнир к мясу и рыбе, но ароматы вина, чеснока и розмарина создают неповторимую комбинацию вкусов, достойную быть поданной в качестве отдельного блюда. Так что, если вы не едите мяса, этот рецепт вас точно заинтересует.
Ингредиенты
- картофель - 1 кг очищенного и нарезанного кубиками
- чеснок - 2 зубчика, разрезать пополам или на четвертинки
- масло - 3 ст. л.
- розмарин - 2 веточки
- тимьян - 3 веточки
- морская соль
- черный перец крупного помола
- белое сухое вино - 20 мл
Подготовка
Почистите картофель и нарежьте его кубиками.
Почистите чеснок и разрежьте его на четвертинки.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C
Поместите картофель и чеснок в форму для запекания, налейте туда масло. Посыпьте розмарином, тимьяном и приправьте солью и перцем. Аккуратно перемешайте и полейте вином.
Запекайте до часа, пару раз перевернув, пока картофель не станет золотистым, мягким и липким и не впитает всю жидкость.
Выбросьте травы и украсьте свежим розмарином. Подавать немедленно.
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