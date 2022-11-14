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Картофель, запеченный с вином и розмарином: итальянский рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
1 мин
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Картофель, запеченный с вином и розмарином: итальянский рецепт

Фото: Credits

Картофель, приготовленный по этому рецепту, по вкусу напоминает баранину.

Это блюдо можно подавать на гарнир к мясу и рыбе, но ароматы вина, чеснока и розмарина создают неповторимую комбинацию вкусов, достойную быть поданной в качестве отдельного блюда. Так что, если вы не едите мяса, этот рецепт вас точно заинтересует. 

Ингредиенты

  • картофель - 1 кг очищенного и нарезанного кубиками
  • чеснок - 2 зубчика, разрезать пополам или на четвертинки
  • масло - 3 ст. л.
  • розмарин - 2 веточки
  • тимьян - 3 веточки
  • морская соль
  • черный перец крупного помола
  • белое сухое вино - 20 мл

Подготовка

Почистите картофель и нарежьте его кубиками. 

Почистите чеснок и разрежьте его на четвертинки. 

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C 
Поместите картофель и чеснок в форму для запекания, налейте туда масло. Посыпьте розмарином, тимьяном и приправьте солью и перцем. Аккуратно перемешайте и полейте вином. 
Запекайте до часа, пару раз перевернув, пока картофель не станет золотистым, мягким и липким и не впитает всю жидкость.
Выбросьте травы и украсьте свежим розмарином. Подавать немедленно.

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Дата публикации
Просмотры
384
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