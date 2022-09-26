Куриный суп: классический еврейский рецепт

Куриный суп есть, наверное, в каждой кухне, но в еврейской кухне он занимает особенное почетное место.
Считается, что еврейский куриный суп способен излечить от простуды или вируса, депрессии и анемии. Это горячее сытное блюдо и правда очень полезно и вкусно. Особенно приятно приготовить и съесть куриный суп, когда на улице дождь, ветер и холод.
Ингредиенты
- одна целая крупная курица с потрохами
- одна большая луковица
- морковь - 2 шт.
- лук-порей - 1 шт.
- одна репа
- сельдерей- 2 стебля с листьями
- петрушка - 2 веточки
- лапша - 1 большая горсть
- соль и белый перец
Приготовление
Положите курицу в большую кастрюлю с 2 литрами воды. Доведите до кипения и удалите пену. Если вы хотите, чтобы ваш суп был более диетическим, слейте первую воду сразу после закипания. Затем добавьте овощи, стебли петрушки, соль и белый перец. Варите под крышкой на очень слабом огне в течение часа.
Вытащите курицу через 1 час, удалите мясо, чтобы оно не переварилось, и оставьте его слегка смоченным бульоном для подачи. Верните тушу и кости в кастрюлю и продолжайте готовить еще час или полтора.
Процедите бульон. Если вы хотите удалить жир, вам нужно приготовить суп заранее и остудить его в холодильнике, накрыв крышкой, а затем снять застывший жир ложкой.
За несколько минут до подачи добавьте лапшу и варите до мягкости. Подавайте очень горячим, добавив в тарелку мясо, несколько кружочков вареной моркови и посыпав мелко нарезанной петрушкой.
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