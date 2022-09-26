Курячий суп: класичний єврейський рецепт

Курячий суп є, напевно, в кожній кухні, але в єврейській він займає особливе почесне місце.

Вважається, що єврейський курячий суп здатний вилікувати від застуди чи вірусу, депресії та анемії. Ця гаряча ситна страва і справді дуже корисна і смачна. Особливо приємно приготувати та з'їсти курячий суп, коли на вулиці дощ, вітер та холод.

Складові

одна ціла велика курка з тельбухами

одна велика цибулина

морква — 2 шт.

цибуля-порей — 1 шт.

одна ріпа

селера — 2 стебла з листям

петрушка — 2 гілочки

локшина — 1 велика жменя

сіль та білий перець

Приготування

Покладіть курку у велику каструлю з 2 літрами води. Доведіть до кипіння та видаліть піну. Якщо ви хочете, щоб ваш суп був дієтичнішим, злийте першу воду одразу після закипання. Потім додайте овочі, стебла петрушки, сіль та білий перець. Варіть під кришкою на дуже слабкому вогні протягом години.

Витягніть курку через 1 годину, видаліть м'ясо, щоб воно не переварилося, і залиште його змоченим злегка бульйоном для подачі. Поверніть тушу та кістки в каструлю і продовжуйте готувати ще годину чи півтори.

Процідіть бульйон. Якщо ви хочете видалити жир, вам потрібно приготувати суп заздалегідь і остудити його в холодильнику, накривши кришкою, а потім зняти ложкою застиглий жир.

За кілька хвилин до подавання додайте локшину та варіть до м'якості. Подавайте дуже гарячим, додавши в тарілку м'ясо, кілька кружечків вареної моркви та посипавши дрібно нарізаною петрушкою.

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