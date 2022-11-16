Украина и ВСУ стали живым щитом Европы: Зеленский просит у НАТО большей поддержки

Россия с 24 февраля массированно обстреливает ракетами Украину. Наше государство стало живым щитом Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 16 ноября во время общения с украинскими журналистами.

"Вчера было около ста ударов по территории Украины. Наше ПВО вчера работало отлично, мы сбили большинство ракет, 70%. Они молодцы. Наша армия прикрывает всех. И я хочу, чтобы мир об этом говорил. Потому что если что-то упало и ударило по Польше — это трагедия. Но я бы хотел, чтобы наши партнеры это поняли, что этот форпост Украина-ВСУ – это живой щит всей Европы. Вот это и есть правда", — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он ожидал от НАТО большей поддержки в ответ на массированный ракетный террор Украины.

"Я бы хотел это услышать от наших партнеров, но мы этого не услышали. Я бы очень хотел услышать еще с 10 октября ответ Альянса по немедленному заседанию, и я лично говорил с некоторыми лидерами Альянса и генеральным секретарем из-за расстрела Украины — массированным ракетным ударам и обстрелов иранскими дронами. Я дал указание всем нашим органам добиваться этого. Но я этого не услышал. С самого начала не было закрытия неба, а сейчас кто-то проснулся", — сказал президент.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы еще с 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами. Оккупанты стирают с лица земли целые населенные пункты, убивают украинцев и уничтожают имущество.

С 10 октября Россия начала массированный ракетный террор против нашей энергетической инфраструктуры. Россия во время зимы хочет оставить украинцев без света и тепла и заставить власть согласиться с ультиматумами Москвы. 15 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине около 100 ракет. Большая часть государства осталась без электроснабжения. Также, вероятно, одна российская ракета упала на территории Польши и убила там двух человек.

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