Зеленский хочет принять участие в расследовании инцидента в Польше и просит доказательства: "Это была не наша ракета"

Зеленский считает, что Польшу атаковала не украинская ракета. Глава государства хочет, чтобы Украина приняла участие в расследовании инцидента и получила доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что по Польше ударила не украинская ракета. Глава государства хочет принять участие в совместном расследовании и увидеть доказательства польских коллег.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в эфире телемарафона.

"Вчера мы увидели, как что-то упало или ударило по Польше. Почему говорю "что-то" — потому что у каждого на этот счет разные мнения... Я даже не сомневаюсь, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар", — заявил президент .

Зеленский рассказал, что разговоры о трагическом инциденте в Польше продолжались с вечера 15 ноября и до утра 16-го. Большинство были не публичными.

"У меня очень простая позиция: можно ли допустить Украину на место? Это справедливо? Я считаю, что мы имеем на это право. Пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы? Мы имеем право в общей следственной группе, если говорят, что это [сделали] мы? Можно получить факты наличия доказательств?.. Мы ничего не получили", — говорит президент и добавляет, что Украина все же примет участие в этом расследовании.

По словам Зеленского, если какие-то обломки украинского ПВО нашли на территории Польши, он хочет их увидеть своими глазами.

"Если не дай Бог какой-то обломок убил этих людей, мы будем извиняться, мы же честные люди. Только сначала следствие, доступ, данные, которые есть", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что уже заслушал доклад украинских воздушных войск. Теперь на это должны обратить внимание и зарубежные украинские коллеги.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и мы уже готовы их передать для совместного расследования. Он заявил, что просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

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