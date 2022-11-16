"Я должен уважать их заявление": Эрдоган вступился за РФ на фоне заявлений о падении ракет в Польше

Эрдоган утверждает, если Россия что-то сказала, то это якобы правда.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил сомнение в причастности России к падению ракет в Польше.

Об этом он заявил на саммите G20 на Бали во время пресс-конференции, пишет The Guardian.

Турецкий лидер говорит, что у него "создается общее впечатление, что эта ракета не российского производства". По его мнению, "не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России". Эрдоган говорит, что это может быть "провокацией".

"Я думаю, что это не имеет никакого отношения к России. Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает что удар не имеет никакого отношения к России. Должно быть проведено дополнительное расследование", — сказал Эрдоган.

Президент Турции также призвал провести подробное расследование инцидента. В то же время Эрдоган начал ссылаться на несколько искаженное пропагандистскими россМИ заявление президента США Джо Байдена о том, что якобы упавшие в Польше ракеты "не российского производства". Впрочем, Байден этого не заявлял.

"Я не хочу говорить этого до завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", — сказал Байден.

Падение ракет в Польше

На территории Польши 15 ноября упали ракеты. Произошло это во время массированной атаки РФ на регионы Украины. Инцидент произошел в шести километрах от границы с Украиной в Люблинском воеводстве. Погибли два человека, продолжается расследование.

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Польский МИД уже подтвердил, что это действительно ракеты производства РФ. Там тоже вызвали посла страны-террориста России. Президент Польши Анджей Дуда дал брифинг по поводу инцидента с ракетами и заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантиный альянс находятся в готовности.

Кроме того, в связи с инцидентом в Польше повысили боеготовность военных, а сегодня, 16 ноября, созывают СНБО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по территории Польши – не случайность, а сознательно спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

Россия традиционно свою причастность к инциденту отрицает.

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