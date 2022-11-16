В Одессе сообщают о звуке взрыва

В городе, как и на большинстве территории Украины, объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 16 ноября, во время воздушной тревоги в Одессе раздался звук взрыва.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Одессе раздался взрыв. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Крыма", — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал "Чому Тривога", предварительно в Одессе сработало ПВО.

Пока официальная информация о взрыве в Одессе от властей города не поступала.

Жителям рекомендовано находиться в укрытии.

Что именно стало причиной взрыва, пока точно неизвестно. Вероятно, это мог быть взрыв газа в одном из жилых домов.

В одном из местных Telegram-каналов сообщают, что на улице Краснова, 1 взорвался газ. В результате инцидента два человека пострадали, погиб кот.

Масштабная воздушная тревога в Украине

В Украине утром 16 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме временно оккупированного Крыма.

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