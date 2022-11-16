В Одесі повідомляють про звук вибуху

У місті, як і на більшості території України оголошена повітряна трвога.

Сьогодні, 16 листопада, під час повітряної тривоги в Одесі пролунав звук вибуху.

Про це повідомляє "Суспільне".

"В Одесі пролунав вибух. Повітряна тривога оголошена на всій території України, крім Криму", - йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал "Чому Тривога", попередньо в Одесі спрацювала ППО.

Наразі офіційна інформація про вибух в Одесі від влади міста не надходила.

Жителям рекомендовано перебувати в укритті.

Що саме стало причиною звуку вибуху наразі достеменно невідомо. Ймовірно, це міг бути вибух газу в одному з житлових будинків.

В одному з місцевих Telegram-каналів повідомляють, що на вулиці Краснова, 1 вибухнув газ. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали, загинув кіт.

Масштабна повітряна тривога в Україні

В Україні зранку 16 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім тимчасово окупованого Криму.

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