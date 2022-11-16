По всій Україні оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека

В Україні зранку 16 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім тимчасово окупованого Криму.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Є ймовірність запуску російських ракет. Не нехтуйте власною безпекою - пройдіть до укриття.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, російська армія випустила по Україні майже 100 ракет. Атака стала наймасованішою від 24 лютого. У результаті ракетного удару по житловому будинку в Києві загинула одна людина.

Фото: alerts.in.ua

Після ракетних атак - критична ситуація в енергетиці - Геннадій Рябцев

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