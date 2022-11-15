В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: летять російські ракети

В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Моніторингові чати повідомляють про російські ракети в повітряному просторі України. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, вранці 15 листопада мешканці Запоріжжя повідомляли про вибухи. Російська армія вдарила ракетами С-300 по передмістю. Зафіксовано чотири прильоти.

Фото: alerts.in.ua

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