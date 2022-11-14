Чи погодиться Путін вивести війська з України: експерт відповів

Путін не погодиться на умови України про виведення своїх військ, задля збереження своєї влади. Адже акт капітуляції для нього буде кінцем його правління в Кремлі.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу.

Політик вважає, що на тлі невдач армії РФ в Україні, у Путіна залишається небагато вдалих варіантів того, як вийти із тієї ситуації. Утім, на думку Гудкова, ймовірність сценарію, за яким Путін зараз погодиться на умови України про виведення своїх військ, становить 0%.

"Путін може піти на якісь умови лише, якщо американці скажуть йому: "Володь, все, або тебе твої ж "зливають", або ми тобі обіцяємо гарантії безпеки в обмін на певні дії, які ти виконаєш і відійдеш від влади. А ми тебе вивозимо на Гаваї, забезпечуємо тобі острів з охороною, ти там собі живеш з Аліною і всі про тебе забувають". Тому – це єдиний спосіб для нього зберегтися, але навіть не владу. Владу він не збереже. Я не вірю в те, що Путін збереже владу, принаймні на якісь довгі періоди", – заявив російський опозиційний політик.

На його думку, аби зберегти своє життя, Путіну необхідно просити допомоги в США.

"Акт капітуляції буде кінцем його сидіння в Кремлі. Там народ наш злий, заздрісний, жорстокий. Ми ж бачимо, як вони себе ведуть, так би мовити, набрід в Україні, що називається армією. Вони не дадуть жити. Тому йому тільки одна дорога – попросити в американців прощення і допомоги, другого варіанту немає", - резюмував Гудков.

Ситуація в Кремлі

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в РФ не здатні виразно пояснити своїм громадянам чому "велика держава" програє маленькій Україні. На його думку, державний переворот у Кремлі неминучий і він буде таким же раптовим, як втеча російської армії з Харківської та Херсонської області.

На думку історика і політичного аналітика Валерія Солов'я, Путін збирається передати владу, адже для нього це питання не просто репутації, іміджу, а й питання вже навіть особистого виживання. Процес транзиту влади очільник Кремля хоче запустити ще цього року, якщо для нього все буде вдало, адже владу вигідно передавати на піку могутності.

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