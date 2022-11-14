Согласится ли Путин вывести войска из Украины: эксперт ответил

Путин не согласится на условия Украины о выводе своих войск для сохранения своей власти. Ведь акт капитуляции для него будет концом его правления в Кремле.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Политик считает, что на фоне неудач армии РФ в Украине у Путина остается немного удачных вариантов того, как выйти из этой ситуации. Впрочем, по мнению Гудкова, вероятность сценария, согласно которому Путин сейчас согласится на условия Украины о выводе своих войск, составляет 0%.

"Путин может пойти на какие-то условия только, если американцы скажут ему: "Володь, все, или тебя твои же "сливают", или мы тебе обещаем гарантии безопасности в обмен на определенные действия, которые ты выполнишь и отойдешь от власти. А мы тебя вывозим на Гавайи, обеспечиваем тебе остров с охраной, ты там себе живешь с Алиной и все о тебе забывают". Поэтому – это единственный способ для него сохраниться, но даже не власть. Власть он не сохранит. Я не верю в то, что Путин сохранит власть, по крайней мере, на какие-то долгие периоды", – заявил российский оппозиционный политик.

По его мнению, чтобы сохранить свою жизнь, Путину необходимо просить помощи у США.

"Акт капитуляции будет концом его сиденья в Кремле. Там народ наш злой, завистливый, жестокий. Мы же видим, как они себя ведут, так сказать, сброд в Украине, что называется армией. Они не дадут жить. Поэтому ему только одна дорога – попросить у американцев прощения и помощи, второго варианта нет", – резюмировал Гудков.

Ситуация в Кремле

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в РФ не способны четко объяснить своим гражданам почему "великое государство" проигрывает маленькой Украине. По его мнению, государственный переворот в Кремле неизбежен и он будет таким же внезапным, как бегство российской армии из Харьковской и Херсонской области.

По мнению историка и политического аналитика Валерия Соловья, Путин собирается передать власть, ведь для него это вопрос не просто репутации, имиджа, но и уже даже личного выживания. Процесс транзита власти глава Кремля хочет запустить еще в этом году, если для него все будет удачно, ведь власть выгодно передавать на пике могущества.

Читайте также: