Когда придет абсолютный конец войны в Украине: прогноз бывшего главы правительства РФ

По словам Михаила Касьянова, в России политики, в частности президент Путин, держат в голове только одно — победу своей страны.

Зимой на поле боя произойдет перелом в пользу украинского государства, если западные страны продолжат поддерживать Украину в войне с Россией.

Абсолютный конец войны возможен весной-летом.

Такое мнение высказал бывший глава российского правительства, оппозиционер Михаил Касьянов в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Касьянов убежден, что в РФ политики, в частности президент Владимир Путин, держат в голове только одно — победу своей страны.

"…Они надеются на то, что народ в Европе не выдержит, начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Который в январе-феврале, видимо, произойдет. И тогда уже будет видно конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, пожалуй, весной-летом. Конец абсолютный", — спрогнозировал оппозиционер.

Касьянов добавил, что ряд факторов приведет к военному поражению путинского режима.

"Это будет падение режима", — резюмировал он.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

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