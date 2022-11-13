"Металлист 1925" в волевом стиле одолел одного из аутсайдеров УПЛ

Тренерский дуэт Эдмара и Голодюка одержал первую победу во главе харьковского клуба.

"Металлист 1925" оказался сильнее "Ингульца" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 2:1 .

Харьковчане пропустили первыми – на 23-й минуте отличился Александр Козак.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете – на 40-й минуте своим голом ответил Ростислав Русин.

В конце второго тайма "Металлист 1925" забил победный мяч. Автором решающего удара на 79-й минуте стал Никита Безуглый.

Отметим, что это первая победа харьковской команды под руководством тренерского тандема Эдмара и Голодюка.

"Металлист 1925" с 14 очками занимает десятое место в УПЛ. "Ингулец" с 7 баллами идет 15-м.

В следующем матче харьковчане 20 ноября сыграют с "Кривбассом", а подопечные Сергея Лавриненко 17 ноября встретятся с "Динамо".

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