В Херсоне уже появилась мобильная связь: где есть сеть

Сеть в Херсоне уже находится возле здания областной администрации.
В освобожденном Херсоне в воскресенье, 13 ноября, уже появилась мобильная связь.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что мобильная связь заработала в центре Херсона.
"В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстар", — говорится в сообщении.
Освобождение оккупированного Херсона
Россия в начале полномасштабного вторжения в марте захватила украинский Херсон. Там оккупанты назначили свою марионеточную власть. В конце сентября Россия провела в Херсоне фейковый референдум за присоединение украинского города к своему составу.
9 ноября Шойгу анонсировал отвод своих войск с правого берега Херсонщины. 11 ноября украинские войска вошли в Херсон. Сейчас в городе продолжаются стабилизационные мероприятия.
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