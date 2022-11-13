Как с пользой принимать витамины и минералы

Как правильно принимать витамины, чтобы это пошло на пользу, когда лучше принимать витаминные комплексы – утром или вечером, натощак или с едой, как лучше принимать витамин D, читайте в материале ТСН.ua

Какие именно необходимые вам витамины и в какой дозировке должен определить врач или диетолог. А эффективность приема витаминов и витаминно-минеральных комплексов зависит от способа и времени их употребления.

Когда лучше принимать витамины и минералы

Витамины и минералы, которые лучше принимать с утра

Это препараты с бодрящим эффектом, наподобие кофе или чая — витамины группы B, K, C, магний цитрат или малат, йод, омега-3, железо.

Когда принимать витамин D

Витамин следует принимать в первой половине дня (утром или в обед), поскольку он возбуждает нервную систему и может вызвать бессонницу.

Когда лучше принимать йод

Йод не способен накапливаться в организме, поэтому если назначил врач, его лучше принимать ежедневно. Поскольку эта добавка придает энергии, лучше принимать ее днем.

Способ приема витаминов зависит от их типа

Когда и как принимать водорастворимые витамины

Водорастворимые витамины не синтезируются организмом, их можно получить только с едой или с витаминами. К водорастворимым витаминам относятся, например, витамин С и большое количество витаминов группы В. Запивать эти витамины нужно значительным количеством воды.

Водорастворимые витамины не накапливаются в организме, поэтому их нужно принимать ежедневно. Их можно употреблять как с пищей, так и без нее.

Витамин С задерживается в организме на несколько часов, поэтому суточную дозу можно разделить на несколько раз.

Витамины группы B крайне важны для обеспечения организма энергией, поэтому пить их нужно утром за завтраком, что поможет оставаться бодрым целый день.

Как принимать жирорастворимые витамины

Жирорастворимые витамины – это витамины группы A, K, E и D. Они накапливаются в печени, принимать их нужно с пищей, богатой полезными жирами, так они лучше усваиваются.

Жирорастворимые витамины нужны организму в небольших дозах, если дозу превысить, это может причинять вред организму и вызвать токсические реакции. Эти витамины не разрушаются во время приготовления пищи, поэтому если правильно питаться, дополнительно их можно и не употреблять.

Токоферол лучше принимать с утра, кальциферолы – во время обеда вместе с витамином К, кальцием и аскорбиновой кислотой.

Когда и как лучше принимать железо

Железо лучше принимать натощак, запивая водой или соком цитрусовых. Именно так оно лучше всего усваивается вместе с витамином С. Если препарат вызывает тошноту, можно принимать его после еды, но ни в коем случае не с кальцием. Также не нужно употреблять железо вместе с продуктами, содержащими кальций. Одновременный прием железа и кальция мешает усвоению этих элементов. Также снижается абсорбция железа, если принимать его с чаем или кофе.

Важно принимать добавки, содержащие железо только по назначению врача. То же касается приема витамина А. Избыток витамина А может привести к серьезным проблемам со здоровьем, во время беременности – к порокам развития, у курильщиков большое количество витамина А увеличивает риск возникновения рака легких.

Какие препараты нужно потреблять отдельно

Для лучшего усвоения и снижения риска побочных эффектов кальций, цинк и магний лучше потреблять по отдельности. Для лучшего их усвоения и снижения риска побочных эффектов следует пить их вместе с едой – при различных приемах пищи или перекусов.

Цинк лучше принимать утром или днем, кальций – во время ужина, магний – вместе с ужином, поскольку он успокаивает.

Не стоит комбинировать препараты отдельных минералов вместе с мультикомплексными добавками и витаминами-оксидантами.

Коллаген и аминокислоты лучше пить на голодный желудок, так как они лучше усваиваются.

Важно знать и помнить, какие витамины и минералы нельзя употреблять вместе. Также быть осмотрительным, если кроме витаминов и минералов нужно принимать лекарства. Ведь некоторые препараты могут угнетать действие медицинских препаратов или увеличивать их токсичность. Поэтому при обращении к врачу следует обязательно проинформировать его обо всех применяемых медикаментах и добавках.

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