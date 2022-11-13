Стало известно, когда в Николаеве возобновят водоснабжение

Мэр Николаева проинспектировал водопровод в Херсонской области.
Водоснабжение в Николаеве будет возобновлено сразу после разминирования и ремонта водопровода Днепр-Николаев в Херсоне.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Только что вернулся из Херсонской области, где осматривал места повреждений рашистами во время оккупации водопровода Днепр-Николаев. Таких мест несколько, сейчас там работают саперы, которые разминируют все прилегающие территории. Только за время моего пребывания нашли три мины. После этого наши службы водоканала будут заходить туда и будут ремонтировать трубу", — рассказал мэр.
Также, по его словам, на станции водозабора есть проблемы с электричеством.
"Но не так все плохо, как могло быть. Поэтому работаем. Все сейчас работают над тем, чтобы в Николаеве появилась вода", – резюмировал Сенкевич.
Ситуация в Николаевской области
11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером сообщил об освобождении всей Николаевской области. В оккупации до сих пор находится Кинбурн.
Однако выехавших во время оккупации жителей населенных пунктов просят не спешить возвращаться домой.
Глава Николаевской ОВА опроверг фейки российской пропаганды о якобы эвакуации региона.
Виталий Ким также рассказал, как бегство россиян из Херсона повлияет на обстрелы Николаевщины. По его словам, вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.
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