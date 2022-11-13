Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб ВСУ лишил аккредитации журналистов за работу в Херсоне

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генштаб ВСУ лишил аккредитации журналистов за работу в Херсоне

Фото: Getty Images

Некоторые представители СМИ проигнорировали существующие запреты и уехали в Херсон без согласования с командованием.

Генеральный штаб ВСУ отменил разрешение на работу ряда представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне до завершения стабилизационных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что недавно некоторые представители СМИ проигнорировали существующие запреты и оговорки и поехали в Херсон без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью воинских частей. Посещение города было временно запрещено для СМИ до завершения стабилизационных мероприятий.

"Следовательно, ряд представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими", – говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. В освобожденном городе вводят комендантский час и ограничивают въезд-выезд.

Читайте также:

В Херсон уже восстанавливают железнодорожное соединение - Александр Камышин

В Херсон уже восстанавливают железнодорожное соединение - Александр Камышин

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
477
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация