Генштаб ВСУ лишил аккредитации журналистов за работу в Херсоне

Некоторые представители СМИ проигнорировали существующие запреты и уехали в Херсон без согласования с командованием.

Генеральный штаб ВСУ отменил разрешение на работу ряда представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне до завершения стабилизационных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что недавно некоторые представители СМИ проигнорировали существующие запреты и оговорки и поехали в Херсон без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью воинских частей. Посещение города было временно запрещено для СМИ до завершения стабилизационных мероприятий.

"Следовательно, ряд представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими", – говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. В освобожденном городе вводят комендантский час и ограничивают въезд-выезд.

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