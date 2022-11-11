Херсон возвращается под контроль Украины: в ГУР сообщили, что ВСУ заходят в город

Херсон, оккупированный еще в начале марта, 11 ноября вернулся под контроль Украины. Вооруженные силы уже входят в украинский город.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка призвала российских оккупантов, которые находятся в городе сдаться в плен и не противиться ВСУ.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен", — говорится в сообщении украинской разведки.

Контрнаступление на Херсон

Украинские военные летом сообщили о начале наступления на оккупированный Херсон. Все переправы на правом берегу Херсона были взяты под огневой контроль. ВСУ регулярно обстреливали мосты и переправы, через которые оккупанты перевозили вооружение. В конце сентября россияне провели на временно оккупированных украинских территориях фейковые "референдумы".

9 ноября министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу сообщил, что Россия выводит свои войска из оккупированного Херсона. 11 ноября украинские защитники вошли в Херсон.

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