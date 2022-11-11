Будут ли в Херсоне уличные бои: журналист рассказал о ситуации в городе

Херсонцы уже вывешивают флаги Украины.
В Херсон вошли украинские разведчики, в городе люди уже вывешивают без преград украинскую символику, так что, вероятно, уличных боев с оккупантами не будет.
Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.
"Пока каких-либо боев в городе не было и с учетом того, что в город зашли разведотряды и они передвигаются без боев, то, предположительно, что пока уличных боев не предвидится. С учетом того, что мы видим большое количество людей, которые уже вывешивают украинские флаги, символику и никто на это не реагирует, то, скорее всего, и не будет никаких боев. Потому что обычно россияне на это реагируют, а отсутствие реакции показывает, что их практически не осталось в городе", — сказал он.
Освобождение Херсонщины
Вооруженные силы Украины в Херсонской области продолжают вытеснять российские войска с правобережья Днепра.
Сегодня, 11 ноября, в центре Херсона появился украинский флаг.
Находившиеся в оккупации с марта жители Херсона толпой встречают военнослужащих Вооруженных Сил Украины в городе. Однако официальной информации от Генштаба ВСУ о вхождении украинских войск в Херсон нет. В то же время в Сети появились фотографии, на которых видно, как украинские военные передвигаются по городу в окружении местных.
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