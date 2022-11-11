Освобождение Херсона: в центре города уже вывесили украинский флаг

Украинский символ появился на постаменте памятника Героям Небесной сотни.
Сегодня, 11 ноября, в центре Херсона появилось украинское знамя.
Об этом сообщает журналист Константин Рыженко, опубликовавший соответствующее фото с площади Свободы в Херсоне.
"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", — подписал он фото.
Генеральный штаб ВСУ никакой информации о вхождении в город Сил обороны не давал, бои продолжаются в окрестностях областного центра.
Бои за освобождение Херсона
В Херсонской области быстро меняется ситуация на фронте, Вооруженные силы Украины приблизились к окрестностям Херсона. Местные паблики писали о звуках выстрелов в Херсоне утром 11 ноября, также сообщалось о "прилетах" за городом.
Российские войска быстро покидали город на лодках, очевидцы слышали звуки моторов по всей береговой линии города.
Херсонская область — какие населенные пункты освободили
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром, 11 ноября, официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов на юге.
Вечером, 10 ноября, еще несколько населенных пунктов в Херсонской области перешли под контроль Украины — Пятихатки, Кучерское, Томарино, Боровой Кут и Евгеньевка.
С начала октября Силы обороны продвинулись вглубь Херсона на 36,5 километров. Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. километров.
Антоновский мост под Херсоном разрушен
Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелы. Фото разрушенного моста появились сегодня в Сети.
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