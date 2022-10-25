Россияне будут биться за Херсон до последнего солдата: Жданов рассказал почему

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, отдал приказ не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области. Именно поэтому агрессор Россия будет удерживать его до последнего.

Такое мнение он высказал в эфире FreeДом.

По его словам, россияне максимально усиливают свою группировку на правом берегу Днепра. Оккупанты проводят ротацию: заводят боевые части, а выводят небоевые — такие как "Росгвардия" и подразделения ФСБ.

"Нужно понимать, что такое правый берег — это "ахиллесова пята" западной части оккупированных территорий. Если мы (ВСУ - Ред.) выходим на реку Днепр, рушится все Запорожское направление к Крымскому перешейку", - пояснил Жданов.

Он говорит, что, по информации от неофициальных источников Кремля, Путин отдал приказ не отодвинуть ни на шаг назад с правого берега.

"Они будут сражаться за правый берег до последнего русского солдата. Надеяться, что Херсон нам так просто достанется, нельзя", - говорит Жданов.

Ситуация в Херсонской области

По состоянию на 25 октября ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. В свою очередь, оккупанты строят линию обороны в районе Херсона, свидетельствует карта боевых действий в Украине, которую опубликовало британское Минобороны.

В ISW отчитываются, что россияне готовятся к обороне временно оккупированного Херсона. Пока они не отходят полностью из верхней части Херсонской области, как информировали ранее аналитики.

Между тем, в украинском Генштабе информируют, что РФ эвакуирует местных жителей из Херсона. В частности, из правобережной части города в Геническ и Скадовск вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

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