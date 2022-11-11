Звільнення Херсона: у центрі міста вже вивісили український прапор

Сьогодні, 11 листопада, у центрі Херсона з'явився український прапор.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Риженко, який опублікував відповідне фото з площі Свободи у Херсоні.

"Рух опору передає привіт. Слава Україні. Фото зараз", — підписав він фото.

Генеральний штаб ЗСУ жодної інформації про входження до міста Сил оборони не давав, бої наразі точаться на околицях обласного центру.

Бої за звільнення Херсонщини

На Херсонщині швидко змінюється ситуація на фронті, Збройні сили України наблизилися до околиць Херсона. Місцеві пабліки писали про звуки пострілів у Херсоні вранці 11 листопада, також повідомлялося про "прильоти" за містом.

Російські війська швидко залишали місто човнами, очевидці чули звуки моторів по всій береговій лінії міста.

Херсонська область — які населені пункти звільнили

Генеральний штаб Збройних сил України вранці, 11 листопада, офіційно підтвердив визволення 12 населених пунктів на півдні.

Увечері 10 листопада ще кілька населених пунктів на Херсонщині перейшли під контроль України — П'ятихатки, Кучерське, Томарине, Боровий Кут та Євгенівка.

Від початку жовтня Сили оборони просунулися вглиб Херсонщини на 36,5 кілометрів. Загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. кілометрів.

Антонівський міст під Херсоном зруйновано

Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. Фото зруйнованого моста з'явилися сьогодні у Мережі.

Що означає відступ окупантів з Херсона: пастки, вигоди для ЗСУ, спокій містам - Олександр Мусієнко