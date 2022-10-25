Чи відбудеться битва за Херсон: військовий експерт відповів

Масова втеча окупантів та розграбування Херсона не вказують на те, що битви за місто не буде.

Полковник і військовий експерт Петро Черник переконаний, що незважаючи на втечу росіян, битва за тимчасово окупований Херсон відбудеться.

Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.ua.

"Я перебуваю в точнісінько тому самому інформаційному просторі, що все українське населення. Я маю лише свій погляд на це, і можу ним поділитися. На мій погляд битва (за Херсон – ред.) таки буде. Попри те, що вони там вивозять всі сакральні для них пам’ятники, попри те, що вони вивозять і грабують лікарні. Для них нічого нового. Російська армія завжди себе так вела", – сказав він.

Експерт пригадав, як росіяни розграбовували Берлін.

"Я дуже люблю історичні паралелі. Так от, як взяли Берлін, він був відданий на розграбування, а великий м'ясник перемоги, якого росіяни називають маршалом, Жуков привіз чотири вагони награбованого у Москву, починаючи від золота, хутра, порцеляни і закінчуючи меблями. Це і стало причиною того, що Сталін зумів звинуватити його у деяких претензіях до влади. Тому треба розуміти, що для них це норма. І не треба ці явища плутати, що мовляв грабують і вивозять – отже будуть відступати. Ні, не будуть", – додав він.

Черник заявив, що битва за Херсон не відбудеться, якщо не менше 300 російських солдат одночасно вирішать здатися у полон.

"І друга для мене серйозна ознака. Багато про неї говорю і буду говорити надалі, бо дуже часто чуємо, що рівень мотивації падає, падає, падає, а московський солдат як воював так і воює. Так от для мене справжньою ознакою, що там всередині почався серйозний надлом буде те, що одномоментно не менше 300 військовослужбовців РФ здадуться в полон. От коли це станеться, тоді я скажу, що так, там надлом відбувся. Росіяни дуже специфічні люди. Вони можуть кричати на своїх царів, але коли є наказ, вони йдуть воювати. У Салтикова-Щедріна є на цей випадок дуже гарний вислів: "Стануть вони на коліна перед панським домом і бунтують мерзотники". От все, що я назвав, головною розвідною ознакою здавання росіян в полон, а якщо немає, то я прихильник тої версії, яку озвучив очільник ГУР, що битва за Херсон таки буде", – вважає він.

Також полковник додав, що не варто забувати про мінування Каховсьої ГЕС.

"Але в цьому ключі також варто розглядати мінування гідроелектростанції у Каховці. Стратегічно є розуміння російських окупаційних військ, що вони Херсонщину програють. Це рішення є. Однак це жодним чином не означає, що битви не буде. Битва буде в обов’язковому порядку. Питання характеру, як вона буде перетікати і підсумку результатів, але не маю ні найменшого сумніву, що перемога буде за нами", – підкреслив Черник.

Ситуація на Херсонщині

Станом на 25 жовтня ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Своєю чергою, окупанти будують лінію оборони в районі Херсона, свідчить мапа бойових дій в Україні, яку опублікувало британське Міноборони.

В ISW звітують, що росіяни готуються до оборони тимчасово окупованого Херсона. Наразі вони не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, як інформували раніше аналітики.

Тим часом в українському Генштабі інформують, що РФ евакуює місцевих жителів з Херсона. Зокрема, з правобережної частини міста до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання й персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.