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Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 25 жовтня

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Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 25 жовтня

Фото: Associated Press

Район Бахмута залишається найгарячішим напрямком.

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонському та Луганському напрямках. Тривають бої біля Бахмута на Донеччині.

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 25 жовтня.

Росіяни намагаються протистояти наступу українських військових – будують лінію оборони в районі Херсона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Збройні сили України продовжують закріплюватися на звільнених територіях області.

Окупанти замінували Каховську ГЕС, є загроза підриву, аби потім звинуватити в цьому акті тероризму українських військових.

Росіяни також заявили про "евакуацію" херсонців на лівий берег Дніпра.

На думку експерта Олександра Мусієнка, російським солдатам доведеться відійти на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов називає інформаційною операцією та маніпуляцією заяви так званої "влади" Херсона про "евакуацію" місцевих.

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