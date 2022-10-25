Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 25 жовтня

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонському та Луганському напрямках. Тривають бої біля Бахмута на Донеччині.

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 25 жовтня.

Росіяни намагаються протистояти наступу українських військових – будують лінію оборони в районі Херсона.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x2LVaBogRx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/aObq1M52PE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 25, 2022

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Збройні сили України продовжують закріплюватися на звільнених територіях області.

Окупанти замінували Каховську ГЕС, є загроза підриву, аби потім звинуватити в цьому акті тероризму українських військових.

Росіяни також заявили про "евакуацію" херсонців на лівий берег Дніпра.

На думку експерта Олександра Мусієнка, російським солдатам доведеться відійти на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов називає інформаційною операцією та маніпуляцією заяви так званої "влади" Херсона про "евакуацію" місцевих.

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