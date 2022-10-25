Ріші Сунак: біографія нового прем'єр-міністра Великої Британії

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, цікаві факти з життя, ставлення до України.

Після відставки Ліз Трасс, яка всього 45 днів пробула на посаді, прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. 24 жовтня 2022 року його конкурентка Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з політичних перегонів. Як передає BBC, вона заявила, що її вчинок був зваженим, адже вона повністю підтримує Ріші на цій посаді.

25 жовтня 2022 року, після авдієнції в короля Чарльза III, Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Йому всього 42 роки (він наймолодший прем'єр-міністр за всю історію країни). Також Ріші - перша людина індійського походження на цій посаді.

Цікаво, що посада прем'єр-міністра дісталася Сунаку з другої спроби, адже у вересні 2022 року він поступився Ліз Трасс.

Що відомо про нового лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії?

Коротка біографія

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в Саутгемптоні. Його батьки приїхали до Великої Британії зі Східної Африки і обоє мають індійське коріння. Батько Сунака працював лікарем загальної практики, а мати була власницею аптеки. Вони не шкодували грошей для забезпечення своїх трьох дітей якісною освітою.

Майбутній прем'єр-міністр навчався в елітній приватній школі Winchester College, працюючи під час літніх канікул офіціантом у саутгемптонському ресторані. Після закінчення школи Сунак поїхав до Оксфорда, де в Лінкольн-коледжі вивчав філософію, політику та економіку.

Далі за стипендією програми Фулбрайта отримав ступінь магістра з ділового адміністрування в Стенфордському університеті.

В політику Ріші Сунак прийшов 2015 року. До цього він працював у кількох інвестбанках та мав успішну кар'єру фінансиста.

Ріші Сунак в політиці

Політична кар'єра Ріші Сунака / Фото: Associated Press

2010 року Ріші Сунак почав співпрацювати з Консервативною партією. Тоді він працював в аналітичному центрі цієї політичної сили. Головна його доповідь на той час - про роль національних меншинств в політичному житті Великої Британії.

Від 2015 року - член Консервативної партії Річмонда в Йоркширі. На той час він став наймолодшим міністром в уряді Терези Мей. Борис Джонсон, який став її наступником, призначив Ріші головним секретарем казначейства.

В лютому 2020 року Ріші Сунак стає міністром фінансів. Спершу він активно підтримує Бориса Джонсона, але згодом (2022 року) подає у відставку, заявивши, що їхні підходи до економіки надто різняться.

Ріші Сунак підтримував Брекзит. Тоді він заявляв в Yorkshire Post, що вірить - тоді Британія стане "вільнішою, справедливішою та квітучою".

Влітку 2022 року Ріші Сунак спробував вперше очолити Консервативну партію. Сталося це одразу після відставки Бориса Джонсона. Однак, тоді його кампанія успіху не мала.

Тепер перед Сунаком постане кілька викликів - від війни в Україні та економічних негараздів у Великій Британії до розколу всередині самої партії.

Особисте життя

Саме під час навчання в Стенфордському університеті Ріші Сунар познайомився зі своєю майбутньою дружиною - Акшатою Мурті. Вона є донькою індійського мільярдера, засновника індійської багатонаціональної ІТ-компанії "Infosys" та письменниці Судхи Мурті. Акшата - дизайнерка одягу та бізнеследі.

Ріші Та Акшата виховують двох доньок - Анушку і Крішну.

Ріші Сунак і Україна

Ріші Сунак і Україна / Фото: Associated Press

Новий прем'єр-міністр Великої Британії неодноразово заявляв, що курс на підтримку України він не лише збереже, але й буде його посилювати:

В інтерв'ю TheSun в липні 2022 року він сказав: "Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут наступними тижнями, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником".

Також 18 липня у своєму Twitter він написав: "Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис Джонсон".

А 23 жовтня Ріші похвалив Бориса Джонсона за боротьбу з Володимиром Путіним: "Він провів нашу країну через одні з найскладніших викликів, з якими ми коли-небудь стикалися, а потім взявся проти Путіна та його варварської війни в Україні. За це ми завжди будемо йому вдячні".

В своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак також згадав про війну в Україні, назвавши її "жахливою війною, яку потрібно довести до кінця".

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