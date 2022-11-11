На Херсонщині впав Антонівський міст: у Мережі з’явилися фото

У тимчасово окупованій Херсонщині впав Антонівський міст, який постійно перебував під обстрілами.

Сьогодні, 11 листопада, у Мережі з’явилися фото зруйнованого Антонівського мосту, який з’єднував два береги Херсонщини.

Удари по мосту активно завдавалися від серпня, вони були спрямовані на те, аби окупанти не могли стягувати війська і техніку.

Фото: Риженко Костянтин

Нагадаємо, потужний наступ почався, коли ЗСУ підірвали ключові мости на Херсонщині.

Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

26 серпня українські військові завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Того ж дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

Антонівський міст встояв, однак рашисти не зможуть возити техніку через переправу

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