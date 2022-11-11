У Мелітополі партизани підірвали колаборанта просто у його квартирі

У Мелітополі підірвали колаборанта просто у нього вдома. Російські пропагандисти кажуть, що зрадник живий, але "трохи контужений".
У тимчасово захопленому Мелітополі підірвали окупаційного "начальника департаменту культури та спорту". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де проживав колаборант. Доля зрадника поки невідома.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву", - написав Федоров.
Таку інформацію підтвердили і в СтратКомі ЗСУ. Там кажуть, що вибух стався саме у квартирі зрадника.
"За попередньою інформацією в Мелітополі підірвали колаборанта. Вибух стався у квартирі, де проживає Андрій Бойко", — кажуть у ЗСУ.
Своєю чергою, російські пропагандисти розповідають, що колаборант живий але "трохи контужений", а так звана "поліція" вже погрожує помститися за Бойка.
Нагадаємо, стало відомо, скільки колаборантів з початку повномасштабного вторгнення викрила Україна. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, СБУ затримала понад 700 зрадників.
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