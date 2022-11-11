В Мелитополе партизаны подорвали коллаборанта прямо в его квартире

В Мелитополе подорвали коллаборанта прямо у него дома. Российские пропагандисты говорят, что предатель жив, но "немного контужен".

Во временно захваченном Мелитополе подорвали оккупационного "начальника департамента культуры и спорта". Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант. Судьба предателя пока неизвестна.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", — написал Федоров.

Такую информацию подтвердили и в Страткоме ВСУ. Там говорят, что взрыв произошел именно в квартире предателя.

"По предварительной информации в Мелитополе подорвали коллаборанта. Взрыв произошел в квартире, где проживает Андрей Бойко", — говорят в ВСУ.

В свою очередь, российские пропагандисты рассказывают, что коллаборант жив но "немного контужен", а так называемая "полиция" уже угрожает отомстить за Бойко.

Напомним, стало известно, сколько коллаборантов с начала полномасштабного вторжения разоблачила Украина. По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, СБУ задержала более 700 предателей.

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