В больнице Мелитополя "кадыровец" под наркотиками выстрелил в лицо соседу по палате — Федоров

В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.
В больнице во временно оккупированном Мелитополе "кадыровец" под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту.
Об этом 9 ноября сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", — написал Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти. "Такая она — жизнь в оккупации. Полная ужаса и смертельной опасности. Ждем деоккупацию!", — добавил он.
Напомним, ранее Федоров проинформировал, что в мелитопольскую больницу приезжают оккупанты и занимают свободные кровати, чтобы переночевать.
Следует отметить, что россияне превратили временно оккупированный Мелитополь в военную базу. В городе много "вагнеровцев", "кадыровцев" и российских военных. Они взламывают дома и квартиры жителей, похищают детей и установили свою технику на огородах и во дворах людей.
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