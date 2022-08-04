Платье мести: история короткого черного вечернего наряда принцессы Дианы

Однажды принцесса Уэльская надела на светский ужин невероятно платье, которое в результате вошло в историю, как ее самый скандальный нард.

Отношения принцессы Дианы и принца Чарльза не были простыми - супруги по-настоящему никогда не любили друг друга, ругались и много времени проводили не вместе. И если Диана продолжала играть на публике жену, то принц Чарльз же не очень скрывал свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, с которой возобновил общение в 1986 году, о чем открыто заявил в интервью, которое вышло 29 июля 1994 года.

В тот же вечер, когда вышло интервью Чарльза, его еще супруга Диана появилась на ужине организованном журналом Vanity Fair для сбора средств галереи Serpentine в Кенсингтонских садах. Изначально леди Ди отклонила приглашение на это мероприятие, но когда в богемном мире начали ходить слухи о том, что Чарльз рассказал в интервью, принцесса за два дня решила принять приглашение.

И несмотря на то, что супруги разъехались еще за два года до выхода этой программы, Уэльская явно была задета таким поведением Чарльза. Биограф Дианы Сара Брэдфорд писала, что леди Ди "притворилась безразличной" к интервью. Однако далее последовал жест, который показал обратное.

На ужине Vanity Fair принцесса Уэльская появилась в роскошном коротком черном платье авторства греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Платье было выполнено из тяжелого черного бархата, имело открытые покатистые плечи и декольте-сердце. Подол платья был ассиметричным, а от талии тянулся легкий шифоновый хвост, ниспадающий на ее изящные бедра.

Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Getty Images

Дополнила образ Диана черными колготками, элегантными туфлями Manolo Blahnik и квадратным клатчем. Из украшений Уэльская надела серьги-капли с жемчугом, любимый чокер и браслет. Также она сделала эффектный яркий макияж и красный маникюр.

Диана понимала, что после заявлений Чарльза внимание к ее личности удвоится и на мероприятии будет много фотографов, желающих сделать ее снимок. Поэтому, как только автомобиль остановился, она быстро вышла, поздоровалась с организатором мероприятия лордом Палумбо и ушла в галерею. Это заняло меньше минуты, но принцесса показала тогда не только своим образом, но и поведением, что она не сломлена. На следующий день наряд Уэльской, ясное дело, оказался во всех газетах под названием "платье мести", "я покажу тебе", "змеиный коктейль" и все в таком роде. Британцы верили, что этим роскошным нарядом Диана решила утереть нос неверному мужу.

Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Associated Press

Подтвердилась теория о мести принцессы после того, как дизайнер наряда рассказала, что платье было приобретено Дианой еще в 1991 году за 900 фунтов, но она не осмеливалась его надевать ранее, так как считала слишком смелым. В книге The Diana Chronicles Стамболиан сравнила тогда ту ситуацию с балетом "Лебединое озеро", отметив, что ее клиентка не хотела быть Одеттой, она сыграла в тот вечер черного лебедя Одиллию.

"Она хотела выглядеть на миллион долларов. И у нее это получилось", - рассказала в одном из интервью бывший стилист Дианы Анна Харви.

В 1997 году платье было выставлено на аукционе в числе других предметов одежды Дианы и продано за 39098 фунтов стерлингов, которые пошли на благотворительность.

Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Getty Images

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