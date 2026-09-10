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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
2 мин

Банановый пудинг по рецепту Долли Партон

Нежный пудинг с бананами, ванильным печеньем и золотистой меренгой — ретро-десерт, который очень любила Долли Партон.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Банановый пудинг по рецепту Долли Партон

Банановый пудинг по рецепту Долли Партон / © Associated Press

Долли Партон навсегда останется в истории не только благодаря музыке, кино и благотворительности. Она также обожала домашнюю кухню и с удовольствием делилась любимыми рецептами, о чём рассказало издание EatingWell. Среди них — классический банановый пудинг, рецепт которого вошёл в кулинарную книгу Dollywood «Tennessee Mountain Home Cooking».

В книге представлено несколько вариантов этого десерта, в том числе упрощённый с готовым пудингом. Однако именно домашняя версия носит название «Долли».

Ингредиенты

  • бананы

  • ванильное печенье

  • яйца — 6 шт.

  • сахар

  • мука

  • сливочное масло

  • соль — щепотка

  • молоко

  • ванильный экстракт

  • лимонный сок

  • ваниль

Приготовление

  1. Для начала разогрейте духовку до 175°C.

  2. На дно большой формы выложите слоями нарезанные бананы и ванильное печенье. По желанию часть оставьте для украшения.

  3. Затем отделите шесть яиц. Желтки понадобятся для нежного кремового пудинга, а белки — для меренги.

  4. В толстостенной кастрюле смешайте сахар, муку, яичные желтки, сливочное масло и щепотку соли.

  5. Постепенно влейте молоко и варите смесь на плите, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

  6. В конце добавьте немного ванильного экстракта.

  7. Готовый пудинг вылейте в форму поверх бананов и печенья.

  8. Для верхнего слоя взбейте яичные белки с лимонным соком, ванилью и сахаром до устойчивых пиков. Это можно сделать миксером или вручную, если хочется немного ретро-романтики.

  9. Выложите меренгу поверх пудинга и поставьте форму в духовку примерно на 10 минут, пока верх не станет золотистым.

Банановый пудинг / © Associated Press

Банановый пудинг / © Associated Press

Рецепт рассчитан примерно на 12 порций. В этом десерте нет ничего сложного или слишком модного, и именно в этом его очарование. Сладкие бананы, ванильное печенье, нежный домашний крем и запечённая меренга создают тот самый уютный вкус, который хочется готовить снова и снова.

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