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Банановый пудинг по рецепту Долли Партон
Нежный пудинг с бананами, ванильным печеньем и золотистой меренгой — ретро-десерт, который очень любила Долли Партон.
Долли Партон навсегда останется в истории не только благодаря музыке, кино и благотворительности. Она также обожала домашнюю кухню и с удовольствием делилась любимыми рецептами, о чём рассказало издание EatingWell. Среди них — классический банановый пудинг, рецепт которого вошёл в кулинарную книгу Dollywood «Tennessee Mountain Home Cooking».
В книге представлено несколько вариантов этого десерта, в том числе упрощённый с готовым пудингом. Однако именно домашняя версия носит название «Долли».
Ингредиенты
бананы
ванильное печенье
яйца — 6 шт.
сахар
мука
сливочное масло
соль — щепотка
молоко
ванильный экстракт
лимонный сок
ваниль
Приготовление
Для начала разогрейте духовку до 175°C.
На дно большой формы выложите слоями нарезанные бананы и ванильное печенье. По желанию часть оставьте для украшения.
Затем отделите шесть яиц. Желтки понадобятся для нежного кремового пудинга, а белки — для меренги.
В толстостенной кастрюле смешайте сахар, муку, яичные желтки, сливочное масло и щепотку соли.
Постепенно влейте молоко и варите смесь на плите, постоянно помешивая, пока она не загустеет.
В конце добавьте немного ванильного экстракта.
Готовый пудинг вылейте в форму поверх бананов и печенья.
Для верхнего слоя взбейте яичные белки с лимонным соком, ванилью и сахаром до устойчивых пиков. Это можно сделать миксером или вручную, если хочется немного ретро-романтики.
Выложите меренгу поверх пудинга и поставьте форму в духовку примерно на 10 минут, пока верх не станет золотистым.
Рецепт рассчитан примерно на 12 порций. В этом десерте нет ничего сложного или слишком модного, и именно в этом его очарование. Сладкие бананы, ванильное печенье, нежный домашний крем и запечённая меренга создают тот самый уютный вкус, который хочется готовить снова и снова.