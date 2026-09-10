Эти собаки привязываются к людям всем сердцем: 7 пород, которые станут лучшими друзьями

7 самых преданных пород собак, которые любят быть рядом с человеком / © Pixabay

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Некоторые собаки ценят самостоятельность, а другие готовы буквально везде следовать за хозяином. Эксперты назвали семь пород, представители которых особенно ориентированы на людей, любят проводить с ними время и способны формировать прочную эмоциональную связь.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Ветеринарный консультант Джо Майерс отмечает, что за годы работы с семьями и их домашними питомцами она заметила: представители некоторых пород особенно склонны к тесным отношениям со своими хозяевами.

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В то же время такие собаки подойдут не каждому. Им необходимо общение с людьми, внимание и совместное времяпрепровождение. Людям, которые ищут более независимого питомца, стоит учесть эту особенность.

Боксёр

Боксеры известны своей сильной привязанностью к семье. По словам ветеринарного консультанта Ниты Васудеван, им нравится быть частью повседневной жизни хозяев.

Представители этой породы обычно ласковые, игривые и общительные, а к своим хозяевам могут проявлять особую преданность. В то же время это энергичные собаки, которым необходима активность. После прогулок и игр они с удовольствием проводят время в спокойной обстановке рядом с хозяевами.

Бишон-фризе

Небольших бишон-фризе в свое время выводили прежде всего как собак-компаньонов, поэтому стремление быть рядом с человеком для них вполне естественно.

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Васудеван описывает представителей этой породы как ласковых и общительных. Благодаря небольшому размеру и доброжелательному характеру они могут хорошо чувствовать себя в семьях, где часто бывают гости. Бишоны активны, однако обычно не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Еще одна их особенность — они сравнительно мало линяют.

Ирландский сеттер

Ирландские сеттеры стремятся участвовать в том, чем занимаются их хозяева, и любят быть частью семейной жизни. Майерс называет их одними из тех собак, которые способны устанавливать особенно тесные отношения с людьми.

Однако эта порода нуждается в значительных физических нагрузках и умственной стимуляции. Поэтому людям, которые ищут спокойного питомца с минимальными потребностями в активности, ирландский сеттер может не подойти.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоров выводили для тесного взаимодействия с людьми, что отразилось на характере породы. По словам Васудевана, они, как правило, общительны, стремятся угодить хозяевам и чувствуют себя хорошо, когда их вовлекают в семейные дела.

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Дрессировщица собак Шеннон Уокер также отмечает их дружелюбие и готовность сотрудничать с человеком. В то же время лабрадорам необходимо обеспечивать достаточное количество физических нагрузок.

Бигль

Несмотря на охотничье прошлое, бигли также относятся к социальным собакам. Их выводили для работы вместе с людьми и другими собаками, поэтому они обычно хорошо чувствуют себя в компании.

По словам Васудевана, общительный характер делает биглей хорошими компаньонами. В то же время во время прогулок они могут легко отвлекаться на запахи. Эта порода особенно подойдет активным людям и семьям, которые любят длительные прогулки.

Уэльский корги-пемброк

Небольшой размер корги может вводить в заблуждение: это активные, умные собаки с ярким характером. Майерс отмечает, что они очень внимательны к окружающим и активно взаимодействуют со своими хозяевами.

Однако корги нужно обеспечивать достаточным количеством занятий. Благодаря своему уму они способны сами придумывать себе развлечения, если им не хватает активности. Для людей, которым нравится постоянное общение с собакой, они могут стать хорошими компаньонами.

Бостон-терьер

Бостон-терьеры сочетают преданность хозяевам с общительным и игривым характером. Они любят общаться с членами семьи и могут хорошо себя чувствовать в доме, где часто бывают гости.

По наблюдениям Майерса, владельцы этих собак нередко особенно ценят их веселый характер. Бостон-терьеры любят быть частью семейной жизни и активно общаться с людьми.

Напомним: если дома не хватает позитива, пушистый питомец может это исправить. В список самых жизнерадостных пород собак вошли как крошечные питомцы, так и настоящие гиганты.

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