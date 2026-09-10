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Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Уэльская в стильном костюме присоединилась к принцу Уильяму на мероприятии

Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня Ливерпуль.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Их королевские Высочества посетили презентацию набора инструментов по предотвращению самоубийств во Всемирный день предотвращения самоубийств на стадионе Хилл Дикинсон.

Кейт сегодня присоединилась к своему мужу Уильяму в Ливерпуле, где он представил новую важную инициативу по предотвращению самоубийств в спортивном секторе. Это знаменует собой ключевой момент в продолжающейся борьбе принца Уэльского за психическое здоровье, которую он и Кэтрин поддерживают через свой Королевский фонд уже много лет.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса, одетая в бирюзовый брючный костюм Edeline Lee, не должна была присутствовать на мероприятии на стадионе Хилл Дикинсон сегодня днем, но хотела прийти, чтобы выразить свою поддержку этой невероятно важной инициативе. Это первое совместное королевское мероприятие Уэльских с момента их летнего отпуска и после того, как они отправили своего старшего сына принца Джорджа в Итонский колледж.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт дополнила свой образ туфлями на каблуках с острым носком и колье Laura Lombardi «Portrait», которое носила и в первый день принца Джорджа в Итонском колледже. Волосы ее были зачесаны набок и уложены в непринужденные волны, а длина кажется стала немного короче.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям надел темно-синий костюм в сочетании с белой рубашкой и светло-синим галстуком. Вчера, напомним, принц Уильям и его тетя принцесса Анна, присутствовали на похоронах короля Харальда V в Осло. Кэтрин не поехала с мужем, а осталась дома с детьми.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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