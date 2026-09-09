Во фраке и белой рубашке: семья Уэльских поделилась первыми фото принца Джорджа из Итона

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Его родители Кейт и Уильям Уэльские сопровождали 13-летнего сына в этот важный для него день. Также позже семья поделилась фотографиями Джорджа в школьной форме на своей странице в Instagram.

На снимках авторства Мэтта Портеуса, принц Джордж запечатлен в характерной форме Итона. Такую же носил и его отец принц Уильям, когда в 13 лет в 1995 году поступил в этот же колледж для мальчиков.

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Как и его отец, принц Джордж будет придерживаться дресс-кода во время учебы в престижной школе-интернате: черный фрак, жилет, брюки в тонкую полоску и строгий белый воротник.

Дядя Джорджа, принц Гарри, который начал учиться в Итоне в 1998 году, в своих мемуарах 2023 года вспоминал о сложностях школьной формы.

«Я даже не знал, как одеваться по утрам», — писал Гарри в своей книге «Запасной». «Каждый итонец должен был носить черный фрак, белую рубашку без воротника, белый жесткий воротник, прикрепленный к рубашке заклепкой, — плюс брюки в тонкую полоску, тяжелые черные туфли и галстук, который был не галстуком, а скорее полоской ткани, сложенной в белый съемный воротник». Гарри писал, что ему потребовалось «целая вечность», чтобы одеться в первое утро в школе.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Прибытие принца и принцессы Уэльских вместе с принцем Джорджем перекликалось с первым днем ​​Уильяма в Итоне в сентябре 1995 года, когда тогда еще 13-летнего принца сопровождали принцесса Диана и тогдашний принц Чарльз.

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Кейт и Уильям с сыном Джорджем в Итоне / © Getty Images

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